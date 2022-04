Bedrijf van Elon Musk gaat eigen hyperloop bouwen

Minister Crevits laat mogelijk­heid Vlaamse hyperloop onderzoe­ken: zoeven we binnenkort tegen duizend km/u van Antwerpen naar Brussel?

Beeld u even in: u wordt met een snelheid van duizend km/u in een capsule doorheen lange, luchtledige buizen van Antwerpen naar Brussel geschoten. Na slechts 6 minuten: bestemming bereikt. Maar ook voor goederenvervoer zou de futuristische hyperloop kunnen worden ingezet. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) laat alvast de mogelijkheden voor een Vlaamse hyperloop onderzoeken. Hoe realistisch is zoiets echt? Waar en wanneer zou het nieuwe transportsysteem er kunnen komen? En is dat ook betaalbaar?

