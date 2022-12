Bedrijf achter Vliegtickets.be failliet verklaard

Nederland­se premier Mark Rutte biedt excuses aan voor Nederlands slavernij­ver­le­den en kondigt herdenking aan

De Nederlandse eerste minister Mark Rutte heeft in naam van zijn regering excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat deed hij in vier talen tijdens een belangrijke toespraak vanuit het Nationaal Archief in Den Haag. De excuses zijn “voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden”, aldus de premier. “Postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en al hun nazaten tot in het hier en nu.”

19 december