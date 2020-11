Bedenker (37) Ice Bucket Challenge overleden

De Amerikaan Patrick Quinn (37) is overleden. Het was zijn persoonlijke strijd met de dodelijke zenuw-spierziekte ALS die mee achter de bekende Ice Bucket Challenge van enkele jaren geleden zat. Quinn stierf zondag, zeven jaar nadat hij zijn diagnose kreeg.

De Ice Bucket Challenge ging in de zomer van 2014 viraal op sociale media. Mensen van over de hele wereld postten video’s en van foto’s van zichzelf terwijl ze emmers ijswater over hun hoofd uitgoten en daagden ook anderen uit om hetzelfde te doen. Doel was geld inzamelen voor het onderzoek naar ALS.

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een dodelijke zenuw-spierziekte. Het is niet duidelijk wat de aandoening veroorzaakt er bestaat gaan behandeling voor. Een ALS-patiënt overlijdt gemiddeld 33 maand na de diagnose, door verlamming van de ademhalings- of slikspieren.

185 miljoen euro

Quinn was van New York en was een van de bedenkers van de Ice Bucket Challenge, die wereldwijd meer dan 185 miljoen euro opbracht voor wetenschappelijk onderzoek. Hij kreeg zijn diagnose op 8 maart 2013, zo vertelde hij zelf op zijn Facebookpagina.

Onder meer de Amerikaanse ALS Association drukte al haar medeleven uit. “Het doet ons veel verdriet om te melden dat Pat Quinn, medeoprichter van de ALS Ice Bucket Challenge, op 37-jarige leeftijd is overleden. Pat kreeg in 2013 zijn diagnose en hielp mee met het op poten zetten van de grootste sociale mediacampagne in de geschiedenis”, klinkt het op Twitter.

Quinn werd samen met zijn medeactievoerder Peter Frates nog genomineerd tot ‘persoon van het jaar’ door het bekende Amerikaanse tijdschrift Time. Frates stierf vorig jaar op 34-jarige leeftijd.

Volledig scherm Pete Frates. © AP