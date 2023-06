BBC: “Verhaal van Griekse kustwacht over dodelijke bootramp klopt niet”

De Britse staatsomroep BBC zegt bewijs verkregen te hebben dat twijfels oproept over het verhaal van de Griekse kustwacht. Honderden migranten zijn bij de bootramp begin deze week om het leven gekomen. Eerder was er al kritiek van hulporganisaties dat de Griekse autoriteiten te weinig deden om de opvarende migranten te helpen vóór het schip in de problemen raakte.

De Griekse kustwacht hield steeds vol dat het gevaar voor de opvarenden niet zo groot was op het moment dat de autoriteiten het schip in beeld kregen. “Het was aan hen om hulp te aanvaarden, maar die sloegen ze af omdat ze naar eigen zeggen niet in gevaar waren”, klonk het. Toen het schip eenmaal in de problemen was geraakt, zou het snel gezonken zijn.

De BBC analyseerde de bewegingen van andere schepen in het gebied en komt tot de conclusie dat het overvolle vissersschip minstens zeven uur lang stillag voordat het kapseisde. Trackinggegevens van MarineTraffic, een maritiem analyseplatform, tonen uren van activiteit in een klein, specifiek gebied waar de migrantenboot later zonk. Dat roept twijfels op over de Griekse bewering dat de boot geen problemen had met de navigatie.

KIJK. Grieken geven hoop op overlevenden op na bootdrama

Veel slachtoffers in ruim

De kustwacht beweert nog steeds dat de boot gedurende deze uren op weg was naar Italië en geen redding nodig had. De Griekse autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de bevindingen van de BBC. De VN had ook al een onderzoek aangekondigd naar de manier waarop Griekenland met de ramp is omgegaan.

Er zijn tot nu toe 78 doden gevonden en 104 mensen gered. Vermoedelijk waren er vele honderden mensen aan boord van de vissersboot, maar precieze aantallen ontbreken. Veel slachtoffers zaten in het ruim. Volgens het VN-mensenrechtenbureau zijn mogelijk nog bijna 500 mensen vermist. Vrijdag werd al gezegd dat er geen hoop is dat er nog overlevenden worden gevonden. Negen Egyptische bemanningsleden werden aangehouden op verdenking van onder meer mensensmokkel.