BBC-presentatrice na coronaprik overleden aan bloedklonters: “Ze had last van stekende hoofdpijn, ook achter de ogen”

“Het slachtoffer was voordien in prima conditie. Door het vaccin ontstond er echter een tekort aan bloedplaatjes, met een trombose tot gevolg”, aldus Dilks.

Bloedplaatjes gaan in dat geval samenklitten, wat voor bloedklonters zorgt. Doordat er minder gezonde bloedplaatjes overblijven, kunnen er ook interne bloedingen ontstaan.

“Uiterst zeldzaam”

Die combinatie is een nevenwerking die uiterst zeldzaam voorkomt bij coronavaccins. In het Verenigd Koninkrijk zijn er na ruim 48 miljoen prikken van AstraZeneca 417 gevallen van bekend. Voor 72 mensen waren de gevolgen fataal.

Shaw kreeg haar eerste dosis op 29 april. Twee weken later werd ze met de ambulance naar het ziekenhuis van Durham gebracht. “Ze had last van stekende hoofdpijn, ook achter de ogen”, aldus haar behandelende arts John Holmes. “Uit testen bleek dat ze bloedproppen in de hersenen had.”

Deel van schedel verwijderd

“Shaw is verschillende dagen bij bewustzijn gebleven. De medicijnen die we toedienden, leken ook te werken”, vult zijn collega Christopher Johnson aan. Op 16 mei werd de hoofdpijn echter erger en kon de presentatrice nog maar met moeite praten.

“Via onderzoeken stelden we een bloeding in de hersenen vast. We hebben een deel van haar schedel verwijderd, zodat de druk in haar hoofd kon dalen”, klinkt het. Er volgden nog meer chirurgische ingrepen, maar op 21 mei is Shaw dan toch overleden.

“We hebben specifieke richtlijnen gekregen om zulke gevallen te behandelen. We kennen in dit geval de tragische afloop, maar een nieuwe patiënt zouden we exact dezelfde behandeling geven”, benadrukt Johnson.

“Opnieuw een lastige dag”

Voor de familie van Shaw was het een harde dobber om de besluiten te aanhoren. “Opnieuw een lastige dag in wat voor ons een vreselijke periode is”, klinkt het in een mededeling. “De dood van onze geliefde Lisa heeft een enorme leegte in ons leven nagelaten. Ze was een prachtige vrouw, moeder, dochter, zus en vriendin.”

Het risico op een bloedklonter als gevolg van het vaccin wordt bij veertigers geraamd op 1 op 100.000. Het risico op overlijden bedraagt in alle leeftijdscategorieën ongeveer 1 op 1 miljoen. De Britse medicijnwaakhond én het Europees Geneesmiddelenagentschap blijven bijgevolg benadrukken dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de eventuele nadelen.