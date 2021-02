Bayer schikt ook toekomstige Roundup-zaken in VS

Bayer bereikte vorige zomer al een groot akkoord in het dossier. Het ging toen om zowat 9,6 miljard dollar (8 miljard euro) voor bestaande klachten dat Roundup, een product op basis van de stof glyfosaat, kankerverwekkend zou zijn. Maar de rechter stelde dat Bayer voort moest onderhandelen over toekomstige rechtszaken.



Onderdeel van het akkoord is het oprichten van een fonds waaruit toekomstige klagers gedurende vier jaar compensatiebetalingen zouden krijgen.



Bayer legde het geld eerder al opzij. Het bedrijf heeft altijd volgehouden dat glyfosaat veilig is voor gebruik in de landbouw.