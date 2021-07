Bayer reserveert nog eens 4,5 miljard voor Roundup-claims

Aantal nieuwe besmettin­gen stijgt naar recordhoog­tes in Tokio na start Olympische Spelen

8:37 De Olympische Spelen in Japan zijn nog geen week bezig of er is al sprake van een recordaantal nieuwe coronabesmettingen in de hoofdstad. Nooit eerder was er sprake van zo’n snelle virusverspreiding in de hoofdstad. Dat zei de Japanse kabinetschef vandaag naar aanleiding van de slechte cijfers.