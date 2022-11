Basketbalvedette Brittney Griner wacht grimmige toekomst in Russische strafkolonie

Griner, die tweemaal olympisch goud won, werd in augustus in Rusland veroordeeld tot negen jaar cel wegens bezit en smokkel van hasjproducten. De atlete ging in beroep, maar ving vorige week bot.



De basketbalvedette zal nu vermoedelijk snel overgebracht worden naar een strafkamp als er geen nieuw beroep wordt aangetekend of als een akkoord tussen de Verenigde Staten en Rusland voor een gevangenenruil uitblijft. Enkele maanden geleden werd immers het idee geopperd om Griner te ruilen voor een Russische wapenhandelaar die in de VS in de cel zit, maar van dat plan is voorlopig nog niets in huis gekomen.

“Goelag”

Pussy Riot-frontvrouw Maria Alyokhina weet maar al te goed wat Griner te wachten staat in het Russische strafkamp. Nadat ze veroordeeld werd voor een protestactie tegen de Russische president Vladimir Poetin in een kathedraal in Moskou in 2012, werd ze er zelf twee jaar opgesloten.

Eerst en vooral is een strafkolonie geen gewone gevangenis, zegt Alyokhina. “Dit is geen gebouw met cellen. Dit lijkt op een vreemd dorp, zoals een goelag-werkkamp. Het is in feite een werkkamp omdat alle gevangenen bij wet verplicht zijn om te werken. Het cynische aan dit werk is dat de gevangenen meestal politie-uniformen en uniformen voor het Russische leger naaien, bijna volledig zonder salaris.” De kolonie was verdeeld tussen een fabrieksgebied waar de gevangenen kledij en handschoenen vervaardigden en een “leefzone” waar 80 vrouwen samenwoonden in één kamer met slechts drie toiletten en zonder warm water, vertelt Alyokhina.

Quote Meisjes met een sterke, atletische lichaams­bouw krijgen vaak veel zwaardere taken. Ze moeten bijvoor­beeld zakken bloem voor een gevangenis­bak­ke­rij laden of bergen steenkool uitladen Yelena, ex-gedetineerde

Reuters sprak met een andere vrouw, die recent acht jaar opgesloten zat in een Siberische strafkolonie nadat ze was veroordeeld voor drugbezit. Yelena (34) vertelt dat ze per maand zo’n 1.000 roebel (ongeveer 16 euro) kreeg voor werkdagen van tien à twaalf uur in een naaiatelier. “Meisjes met een sterke, atletische lichaamsbouw krijgen vaak veel zwaardere taken. Ze moeten bijvoorbeeld zakken bloem voor een gevangenisbakkerij laden of bergen steenkool uitladen”, zegt Yelena.

Gevangenen riskeren bovendien straffen voor onverklaarbare “overtredingen” zoals een polshorloge op een nachttafeltje leggen. De zwaarste sanctie was eenzame opsluiting: een gevangenis in de gevangenis, zegt Yelena. Eens per maand kwam er een gynaecoloog langs in het strafkamp, waar meer dan 800 vrouwen zaten opgesloten. “Reken het maar eens uit. Wat is de kans dat je degene bent die tot bij de dokter geraakt? Zo goed als nul", vertelt ze.

Taalbarrière

Voor een buitenlander die weinig of geen Russisch spreekt, is het nog moeilijker om wegwijs te geraken in de gevangeniskampen en er om te gaan met het isolement.

Paul Whelan, een voormalige Amerikaanse marinier die momenteel een straf van zestien jaar uitzit in een Russisch strafkamp wegens beschuldigingen van spionage - die hij ontkent - mag elke dag vijftien minuten met zijn ouders bellen, maar mag geen contact opnemen met andere familieleden of vrienden, en heeft geen toegang tot e-mail of het internet, zo vertelt zijn broer David Whelan. Paul werkt minstens acht uur per dag en dat zes dagen per week. Hij moet taken uitvoeren zoals het naaien van knoopsgaten. Door het monotone, repetitieve werk ontwikkelde hij spier- en gewrichtsklachten.

Quote Alles wat je doet wordt in de gaten gehouden en je hebt echt geen gevoel van individua­li­teit David Whelan, broer van gedetineerde Paul Whelan

De gevangenen slapen in barakken en de toegang tot veel benodigdheden, zoals medicatie, hangt af van het omkopen van de gevangenisbewakers, vertelt David Whelan. De omstandigheden hangen erg af van de grillen van de bewakers, de directeur of oudere gedetineerden.

Paul gebruikt zijn militaire training “om gewoon de dag door te komen, om te beslissen welke strijd hij moet aangaan en welke niet”, aldus David Whelan. “Zelfs zijn telefoontjes naar onze ouders worden opgenomen. Zijn brieven werden allemaal vertaald voor ze werden verstuurd. Dus je weet dat alles wat je doet in de gaten wordt gehouden en je hebt echt geen gevoel van individualiteit.”

Brieven sturen

Alyokhina wijst erop dat het ontvangen van kaartjes en brieven uit de buitenwereld een zeldzaam lichtpuntje kan zijn en ze spoort mensen aan om Griner op die manier te steunen. Mensen kunnen bijvoorbeeld een online vertaalapp gebruiken om de tekst zowel in het Engels als in het Russisch te sturen, zodat die makkelijker voorbij de censor van de gevangenis passeert.

“Laat iemand niet alleen in dit systeem”, zegt ze. “Het is totaal onmenselijk, het is een goelag, en als je je daar alleen voelt, is het veel gemakkelijker om op te geven.”

Herbekijk: Russische rechtbank verwerpt genadeverzoek Brittney Griner