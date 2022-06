Basisschool Uvalde gaat tegen de vlakte na massaschietpartij: “Je kunt kind of leraar niet vragen om er ooit nog naar terug te keren”

De basisschool in het Texaanse Uvalde, waar een tiener vorige maand 19 kinderen en 2 leraars doodschoot, zal worden gesloopt. Dat heeft de burgemeester aangekondigd, enkele uren na forse kritiek van een hoge ambtenaar die zei dat de reactie van de politie op de schietpartij “een afschuwelijke mislukking” was.

Het drama op de Robb Elementary School in Uvalde vond plaats op 24 mei. De achttienjarige Salvador Ramos drong toen de basisschool binnen, verschanste zich in een dubbel klaslokaal en schoot er 21 mensen dood. Pas daarna werd hij zelf uitgeschakeld. Steven McCraw, directeur van het Texas Department of Public Safety (DPS), zei dat de commandant ter plaatse “verschrikkelijke beslissingen nam”. Hij vond ook dat de agenten op het terrein niet voldoende getraind waren. Dat heeft kostbare tijd gekost, waarin levens gered hadden kunnen worden, volgens McCraw.

Een van de problemen van het laakbare politieoptreden waar McCraw het over had, was dat de agenten aan het zoeken waren naar een sleutel van het klaslokaal waar de schietpartij plaatsvond. Terwijl de deur niet op slot was en geen van de agenten probeerde te checken of dat al dan niet zo was.

McCraw herhaalde tijdens de hoorzitting ook nog eens dat 19 agenten meer dan een uur buiten in een gang stonden te wachten voor een team klaslokalen 111 en 112 uiteindelijk binnenstormden. Volgens hem was er drie minuten nadat Ramos het schoolgebouw was binnengelopen, een kans voor de gewapende agenten om de schutter te neutraliseren. “Het enige wat de toegewijde agenten op de gang tegenhield om lokalen 111 en 112 binnen te gaan, was de commandant ter plaatse, die besloot om de levens van agenten boven de levens van kinderen stelde,” zei de directeur. “De agenten hadden wapens, de kinderen niet. De agenten hadden kogelvrije vesten, de kinderen niet. De agenten waren getraind, de schutter niet. Een uur 14 minuten en acht seconden: dat is hoelang de kinderen en de leraren in kamer 111 wachtten om gered te worden”, zei de directeur.

Volledig scherm Steve McCraw, directeur van het Texas Department of Public Safety Director, wijst naar foto’s van deuren van klaslokalen in de Robb Elementary School in Uvalde om aan te tonen dat de schutter ze niet van binnenuit had kunnen sluiten. © VIA REUTERS

McCraw viseerde vooral het hoofd van de schoolpolitie van Uvalde, Pete Arredondo, die de commandant ter plaatse was tijdens het drama van 24 mei. “Hij wachtte op de radio en op geweren, hij wachtte op schilden en op het SWAT-team. Ten slotte wachtte hij op een sleutel die niet eens nodig was”, zei McCraw over de politiechef. Arredondo zelf kwam tijdens de twee hoorzittingen gisteren niet aan het woord. Eerder zei hij dat hij zichzelf niet als de bevelhebber op het terrein beschouwde en agenten nooit de opdracht had gegeven om het gebouw niet te bestormen.

Volgens burgemeester van Uvalde, Don McLaughlin, probeert McCraw de schuld af te schuiven van de staatspolitie. “Bij elke briefing laat hij het aantal van zijn eigen agenten en rangers die op die dag ter plaatse waren achterwege”, aldus burgemeester McLaughlin.

Enkele uren na de snoeiharde kritiek van McCraw kondigde burgemeester McLaughlin tijdens de gemeenteraad aan dat het schoolgebouw tegen de vlakte zou gaan. “Je kunt aan een kind of een leerkracht niet vragen om ooit nog naar die school terug te keren”, zei McLaughlin. De school telt zo’n 600 leerlingen. McLaughlin plakte nog geen datum op de sloop.

De Amerikaanse president Joe Biden had eerder al voorgesteld om de school af te breken. De Robb Elementary School zal ook niet de eerste school zijn die wordt afgebroken na een massaschietpartij. Ook de Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut, werd gesloopt, nadat daar 20 leerlingen van zes en zeven jaar oud en zes personeelsleden in 2012 waren doodgeschoten. Op dezelfde grond in Newtown werd een nieuwe school gebouwd.

Volledig scherm Burgemeester van Uvalde, Don McLaughlin. © AP