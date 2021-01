Basisscholen vanaf 8 februari weer open in Nederland, zonder nieuwe stijging in cijfers eindigt avondklok op 10 februari

De basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 8 februari weer open in Nederland. Dat hebben onderwijsminister Arie Slob en minister van Kinderopvang Wouter Koolmees zondag gezegd na corona-overleg. Als de besmettingscijfers de komende anderhalve week niet weer gaan stijgen, zal bovendien de avondklok in Nederland op 10 februari aflopen. Dat melden ingewijden aan het Nederlandse persagentschap ANP, na berichtgeving van de Nederlandse openbare omroep NOS.

Zondag overlegden betrokken ministers in de ambtswoning van de Nederlandse premier over de scholen maar ook over andere maatregelen, zoals de avondklok.

‘Zorgvuldig’ scholen openen

Het expertenteam dat het Nederlandse kabinet adviseert, heeft gezegd dat het ‘verantwoord is om kinderen weer fysiek naar school te laten gaan’, zei de onderwijsminister tijdens een persmoment op het Catshuis.

Slob zei de zorgen van leerkrachten en ouders over heropening van de basisscholen te begrijpen. Daarom is het volgens de minister belangrijk dat het heropenen ‘zorgvuldig’ gaat. Als een kind in de klas positief getest is, moeten alle leerlingen vijf dagen in quarantaine. Bij leraren worden sneltests ingezet. Ook speciaal onderwijs kan weer fysiek gegeven worden, maar middelbare scholen kunnen volgende week nog niet open, zei Slob. Over de verspreiding van het coronavirus onder oudere leerlingen krijgt de Nederlandse regering nog aanvullende informatie.

Hoewel ook de kinderopvang weer open gaat, is het belangrijk dat ouders thuis blijven werken als dat kan, benadrukte Koolmees nog.

Volledig scherm Lege straten in het centrum van Amsterdam. De avondklok ging vorige week zaterdag in. © Photo News

‘Geen verlenging avondklok’

De Nederlandse avondklok dan. Die ging vorige week zaterdag in. Iedereen moet er nu tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijven. De maatregel heeft tot veel protest en ook zware coronarellen geleid in tal van steden.

Aan de invoering ervan ging ook al een fel debat vooraf. Lange tijd leek er geen meerderheid voor te vinden in de Nederlandse Tweede Kamer, maar uiteindelijk stemden er toch genoeg partijen mee in. De maatregel loopt op 10 februari automatisch af, van verlenging zou alleen sprake zijn als de Kamer daar opnieuw mee instemt.

Het effect van een maatregel op de besmettingscijfers kan pas na een week of twee goed worden bepaald. Maar als de besmettingscijfers blijven dalen, zoals de afgelopen dagen het geval was, zal politiek draagvlak voor verlenging van de spertijd waarschijnlijk moeilijk te vinden zijn, zo luidt de redenering. Het kabinet vergadert dinsdag weer over de coronacrisis, dan wordt naar verwachting een knoop doorgehakt over de avondklok.

Volledig scherm De aftredende Nederlandse ministers Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geven een toelichting na het overleg in het Catshuis zondagavond. © ANP

Minder nieuwe besmettingen

Het aantal nieuwe besmettingen blijft intussen verder afnemen in Nederland. De afgelopen 24 uur werden 3.714 positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal in tijden. In de afgelopen zeven dagen zijn in totaal 29.887 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op 4.270 positieve tests per etmaal. Dat gemiddelde daalt al even. Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 980.000 Nederlanders positief getest. Volgende week kan het miljoenste geval worden vastgesteld.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur gedaald. In totaal zijn nu 2.219 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er 21 minder dan zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Onzeker

“Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week vrij stabiel geweest. We verwachten dat deze trend doorzet, met een lichte daling voor de bezetting op de afdelingen intensieve zorg en in de kliniek. Het beeld blijft onzeker, omdat de Britse Covid-variant veel besmettelijker is dan de huidige variant. Hierdoor kan het aantal besmettingen en de instroom op de intensive care en in de kliniek snel toenemen, waarschuwt het LCPS in een toelichting.

Volledig scherm Basisschoolleerlingen komen aan op hun school in Den Haag. Archiefbeeld ter illustratie. © ANP