Basejumper sterft bij sprong in Tignes

Israëliërs massaal de straat op tegen juridische hervormin­gen

Betogers zijn zaterdag massaal de straat opgegaan in Tel Aviv en andere Israëlische steden uit onvrede over juridische hervormingen. De regering wil dat het parlement meer te zeggen krijgt over het rechtssysteem, terwijl het hooggerechtshof tegelijkertijd juist minder machtig wordt.