Barry Callebaut bouwt nieuwe fabriek voor ‘gezonde chocolade’ in Canada

‘Analisten’ op Russische staatstele­vi­sie lijken zich al verzoend te hebben met idee van nucleaire Apocalyps: “Wij zullen naar de hemel gaan”

‘Analisten’ op de Russische staatstelevisie hebben nog een versnelling hoger geschakeld in hun oorlogsretoriek. Op alle grote kanalen is de afgelopen dagen te horen dat de Derde Wereldoorlog en het inzetten van nucleaire wapens nagenoeg onvermijdelijk zijn. En dat hoeft niet als een slechte zaak gezien te worden, zo klinkt het, want in tegenstelling tot de “vijand” is iedereen die sterft voor het Russische vaderland, verzekerd van een plekje in de “hemel”.

16:11