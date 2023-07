Barman krijgt bittere nasmaak: borrel drinken kost hem baan en maandsalaris

De Arubaanse man genoot van zijn rol als go-to cocktailmeester, totdat die ene noodlottige dag aanbrak. In december werd hij geschorst en later ontslagen wegens schending van de bedrijfsregels. Er werd beweerd dat hij tijdens zijn werk in restaurant Lucca een alcoholisch drankje had genuttigd. Videobeelden toonden aan dat hij whisky schonk in een kartonnen beker achter de bar en vervolgens met de beker naar buiten liep.

Regels zijn regels

Toch eiste de man zijn baan terug bij de rechtbank en betoogde dat het ontslag een te zware straf was. Hij ontkende onder andere dat hij de whisky gestolen had; volgens hem had een klant hem het drankje aangeboden. Maar de uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg bevestigt dat de werkgever in zijn recht stond. Het drinken van alcohol tijdens werktijd is niet toegelaten, waardoor het ontslag gerechtvaardigd is, aldus de rechtbank.