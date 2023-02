Bardsey Island in Wales is eerste ‘Dark Sky Sanctuary’ in Europa door impressionante sterrenhemel

Bardsey Island (Ynys Enlli in het Welsh), een eilandje van amper 2,5 km lang en 1 km breed in Noord-Wales, is officieel erkend als ‘Dark Sky Sanctuary’ en is daarmee het eerste in Europa. Internationale ‘Dark Sky Sanctuaries’ zijn plaatsen met uitzonderlijke kwaliteit van de sterrenhemel en worden beschermd voor hun wetenschappelijke, natuurlijke, educatieve of culturele waarde.

Het Welshe eiland heeft bijzonder weinig last van lichtvervuiling waardoor ‘s nachts een indrukwekkende sterrenhemel tevoorschijn komt. De dichtste grote bron van lichtvervuiling is de Ierse hoofdstad Dublin, op ruim 110 km afstand. Het licht van het vasteland is vrij beperkt omdat de berg van het eiland als een goede barrière werkt. Het eiland zelf wordt ‘s nachts ook maar heel beperkt verlicht.

Om officiële status als ‘Dark Sky Sanctuary’ te kunnen verkrijgen, moest Bardsey Island een programma van vier jaar doorgaan waarbij de kwaliteit van de nachtelijke hemel gecontroleerd werd. De resultaten moesten aantonen dat de hemel voldoende donker was om in aanmerking te komen.

Sian Stacey, voorzitter van de Bardsey Island Trust, zei: “Er is geen twijfel dat deze prestigieuze status het profiel van het eiland als een unieke plaats in Wales en een van de beste in de wereld om de nachtelijke hemel te waarderen, zal verhogen. We hopen dat het ook een belangrijke bijdrage zal leveren aan de duurzaamheid van het eiland op lange termijn.”

Open voor toeristen

Bardsey Island is het eerste ‘Dark Sky Sanctuary’ in Europa en sluit zich aan bij slechts 16 locaties over de hele wereld. Het is dus een grote eer voor de bewoners van het eilandje. Bardsey Island wordt tegenwoordig bewoond door een kleine gemeenschap die er aan landbouw en visserij doet. Het eiland geniet tijdens het vakantieseizoen echter ook van wat toeristen, die in 10 huisjes op het eiland kunnen verblijven.

Mari Huws werkt als opzichter op Bardsey Island en heeft deelgenomen aan het proces om het eiland te certificeren: “Nu ik hier woon heb ik altijd waardering voor de schoonheid van het eiland en de nachtelijke hemel is daar een belangrijk onderdeel van. Nu de certificering rond is, kijken we ernaar uit om hier de komende maanden en jaren bezoekers te verwelkomen en ons unieke verhaal met hen te delen.”

