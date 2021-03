Barbara overwon hersentumor, verloor tienerdochter en krijgt op haar 57ste een baby

Een Amerikaanse vrouw die een hersentumor overwon en haar tienerdochter verloor aan dezelfde ziekte, is op haar 57ste weer moeder geworden. Barbara Higgins beviel afgelopen weekend van een zoon. Ze is daarmee de oudste vrouw in de staat New Hampshire die ooit een baby kreeg.

Barbara Higgins en haar man Kenny Banzhoff (65) uit Concord hebben zware jaren achter de rug. Nog dagelijks rouwen ze om hun 13-jarige dochter Molly, die in 2016 overleed aan een hersentumor. De dood van Molly laat een enorme leegte achter in het gezin.

Barbara en Kenny hebben nog een oudere dochter Gracie, maar ze wilden na het verlies van Molly dolgraag nog een kind, vertellen ze in de lokale krant Concord Monitor.

Het koppel ging een traject aan bij een ivf-kliniek in Boston. Zaterdag beviel de vrouw van Jack, een gezonde baby van iets meer dan vijf pond. “Ja, ik ben bang en bezorgd, maar ook enorm opgewonden”, zegt Higgins in de krant. “Ik zit hier op mijn leeftijd gewoon te denken: ik heb een baby gekregen!”

Oudere moeder

Barbara was ver in de 30 toen ze Gracie en Molly kreeg. “Ik voelde me toen ook een oudere moeder. Al mijn vrienden hadden al kinderen gekregen.”

Ze is er stellig over: de geboorte van Jack staat los van de dood van Molly. Maar toch zijn ze ook weer verbonden met elkaar. “Het zou waarschijnlijk niet zijn gebeurd als ze nog leefde, maar zij is niet de reden waarom we dit deden”, zegt Barbara.

Volledig scherm Barbara Higgins en haar man Kenny Banzhoff en zoon Jack. © AP

Deze zwangerschap beleefde Barbara op een andere manier. Speciale mijlpalen, zoals de ‘veilige’ grens van 12 weken en de echo bij 20 weken kregen meer betekenis. Tot laatstgenoemde mijlpaal hield het echtpaar de zwangerschap nog geheim voor familie en vrienden.

Krachttraining

Fysiek was het voor Barbara goed te doen. Vroeger was ze een succesvol atlete en ze deed tot op de dag van de bevalling krachttraining. Ze was in “de beste vorm van haar leven” en doorliep met gemak de onderzoeken om te kijken of ze gezond genoeg was voor een zwangerschap.

In ons land zou dit overigens niet mogelijk zijn: de leeftijdsgrens voor een ivf-behandeling ligt in België op 48 jaar.

Tijdens het ivf-traject ontdekten artsen bij Barbara een hersentumor. Die is verwijderd. De poging om zwanger te worden, redde eigenlijk haar leven. Daarnaast worstelde de 65-jarige Kenny met een nieraandoening. Hij werd jarenlang gedialyseerd en onderging een niertransplantatie. Ook hij voelt zich weer gezond. “Ik voel me geweldig”, zegt Kenny. “Ik voel me jonger dan tien jaar geleden.”

Eigenlijk was Barbara uitgerekend in april, kort na de verjaardag van Molly. Uiteindelijk kwam baby Jack eerder. Kenny: “Het was emotioneel en eng. Hij is de kleinste baby die ik ooit heb gezien.”

Nadat Barbara vroeger op de Concord High School de eerste vrouwelijke atleet in New Hampshire was die de mijl in minder dan vijf minuten rende, is ze nu de oudste vrouw in de staat die bevallen is van een baby. Daarmee is ze niet wereldrecordhouder. De oudste moeder die een baby kreeg, is de 66-jarige Spaanse Maria del Carmen Bousada Lara, die in 2006 een tweeling kreeg.

Alle tijd

Het voordeel is dat Kenny en Barbara nu alle tijd voor hun kleine hebben. Kenny is met pensioen en Barbara werkt deeltijds in het bestuur van een middelbare school. ,,Kenny en ik hebben gewoon de volledige vrijheid om van hem te genieten.”

Ze zegt tot nu toe vooral positieve reacties te hebben gekregen. “Ben ik niet roekeloos omdat ik deze beslissing heb genomen? Nou nee, ik heb nooit een roekeloos besluit genomen. Ik zal niet de enige grootouder in de kleuterklas zijn, maar wel de enige die zelf een baby heeft gekregen.”