Barbados zet koningin Elizabeth opzij en verkiest Sandra Mason tot nieuw staatshoofd

De 72-jarige Sandra Mason, sinds 2018 gouverneur-generaal van Barbados, werd met een tweederdemeerderheid verkozen door het parlement en de senaat. De allereerste president van het eiland schreef eerder al geschiedenis als eerste vrouw die zetelde als rechter in het Barbadiaanse Hof van Beroep. “We hebben zopas een unieke en gepassioneerde Barbadiaanse vrouw verkozen, die zich niet anders probeert voor te doen en die onze waarden reflecteert”, sprak premier Mia Mottley kort na de verkiezing van Mason.

Mason zal worden ingezworen op 30 november, de dag waarop de voormalige Britse kolonie haar 55ste onafhankelijkheidsverjaardag viert. Het eiland, met net iets minder dan 300.000 inwoners, werd in 1966 onafhankelijk maar bleef steeds nauwe banden onderhouden met de Britse monarchie. De laatste jaren klonk de roep om volledige soevereiniteit en leiderschap van eigen bodem echter steeds luider. “De tijd is gekomen om ons koloniale verleden voorgoed achter ons te laten. Barbadianen willen een Barbadiaans staatshoofd. Dat is het ultieme blijk van zelfvertrouwen en wat we kunnen bereiken”, zei Mason daar eerder over als gouverneur-generaal.

In haar toespraak na de verkiezing benadrukte premier Mottley dat het eiland met de keuze om een republiek te worden het Britse verleden niet wil afwijzen. “We kijken uit naar de voortzetting van onze relatie met de Britse monarch”, klonk het. Het eiland zou ook lid willen blijven van het Britse Gemenebest.

Gemenebest

De Queen, die momenteel nog van zestien landen staatshoofd is, heeft altijd het standpunt gehad dat de verschillende lidstaten van het Britse Gemenebest zelf bepalen welke staatsvorm ze wensen. Behalve van het Verenigd Koninkrijk is Elizabeth onder meer koningin van Australië, Canada en Nieuw-Zeeland en een hele rits voormalige Britse koloniën in het Caribisch gebied.

Waarnemers verwachten niet meteen dat andere Caribische eilanden het voorbeeld van Barbados zullen volgen, al denken zij wel dat de beslissing positieve gevolgen zal hebben voor het eiland en haar positie in de internationale politiek. “De stap maakt van Barbados, dat een klein ontwikkelingsland is, een meer legitieme speler in de wereldpolitiek", vertelt Wazim Mowla van de Atlantic Council denktank daarover aan persagentschap Reuters. Bovendien kan de verkiezing als teken van “vereniging en nationalisme” het huidige leiderschap in het land alleen ten goede komen, klinkt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.