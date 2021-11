Barbados schuift Britse Queen officieel aan de kant en roept zichzelf uit tot republiek

Twaalf gewonden bij zware aardbeving in noorden van Peru

Bij de zware aardbeving met een kracht van 7,5 op zondag in het noorden van Peru zijn twaalf gewonden gevallen, zo blijkt uit een nieuwe balans. In eerste instantie was er geen sprake van slachtoffers, later werd gemeld dat er toch zeker tien gewonden gevallen zijn. Dat aantal is nu dus opgelopen tot twaalf.

6:57