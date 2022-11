Banksy roept winkeldieven op om filiaal van Guess in Londen te bezoeken

HERLEES. Zelensky eist toegang tot alle gegevens van zijn partners - Rusland roept Poolse ambassa­deur op het matje

Volgens de Poolse president Andrzej Duda was de raketinslag in zijn land “allicht een tragisch ongeval”. “Er zijn geen tekenen dat er een bewuste aanval uitgevoerd werd”, klinkt het. De Amerikaanse president Joe Biden wees er eerder al op dat er aanwijzingen waren dat Oekraïens afweergeschut de boosdoener was. Oekraïne heeft “onmiddellijke toegang” gevraagd tot de plaats waar de raket insloeg. Herlees alle ontwikkelingen hier.

17 november