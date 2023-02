Banksy deelt beelden van nieuw kunstwerk ter gelegenheid van valentijn: “Aanklacht tegen huiselijk geweld”

Beelden tonen hoe vrachtwa­gen inrijdt op voetgan­gers in New York City: 1 dode, zeker 8 gewonden

In de Amerikaanse grootstad New York heeft een vrachtwagen maandag verschillende voetgangers aangereden in Brooklyn, een van de vijf stadsdelen van de metropool. Een persoon kwam daarbij om het leven, zeker acht mensen raakten gewond, zo melden de autoriteiten. Onder de gewonden is ook een politieagent. De 66-jarige bestuurder van het voertuig is gearresteerd. De politie gaat niet uit van een terroristisch motief.