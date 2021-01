Bankovervaller krijgt nieuw proces wegens vergelijking met Jack Nicholson in ‘The Shining’: “Te sensationeel”

New JerseyEen veroordeelde bankovervaller in de VS krijgt een nieuw proces. Reden? Om zijn pleidooi kracht bij te zetten toonde de aanklager een foto van acteur Jack Nicholson die als razende met een bijl tekeer gaat in de horrorklassieker ‘The Shining’. Ongeoorloofd, oordeelt het hooggerechtshof van de staat New Jersey. De feiten zelf dateren van 2014.

Damon Williams trok zeven jaar geleden naar een filiaal van de Bank of America in het plaatsje Merchantville. Hij overhandigde beleefd een briefje met daarop de eis om al het baar geld af te geven. De onthutste bediende deed het gevraagde, waarop Williams vertrok met 4.600 dollar (zo’n 3.780 euro).

Geen geweld

Na zijn arrestatie moest de man terechtstaan. De hamvraag op het proces was of de man naast diefstal, ook schuldig was aan roofoverval. De verdediging voerde aan dat Williams hier niet voor veroordeeld kon worden, want tijdens de feiten dreigde hij nooit met geweld.

De aanklager gooide het in zijn eindpleidooi over een andere boeg. Hij liet de jury een foto van Jack Nicholson uit ‘The Shining’ zien. In de horrorklassieker uit 1980 vertolkt Nicholson de rol van huisbewaarder Jack Torrance. Samen met zijn vrouw en zoontje verhuizen ze naar een enorm hotel in Colorado dat ‘s winters leegstaat vanwege de extreme weersomstandigheden.

Torrance wil aan zijn boek werken, maar glijdt af in waanzin. Zijn vrouw en zoontje verschuilen zich vergeefs. Ze staan doodsangsten uit wanneer Torrance met een bijl een deur aan gort slaat en “here’s Johnny” roept. De scène behoort tot het collectieve filmgeheugen.

‘Beelden zeggen meer dan woorden’, was de titel van de Powerpoint-slide met daaronder de bewuste foto. “De griezelige kerel zegt met ‘hier is Johnny’ woorden die niet bedreigend overkomen, maar wie 'The Shining’ gezien heeft, weet tot wat hij in staat is”, legde de aanklager uit. “Het is wat je ervoor doet, en eens de woorden uitgesproken, wat je erna doet. En daarom zijn de feiten een overval”, aldus de magistraat wiens naam niet bekend is.

De advocaat van de beklaagde protesteerde hiertegen. Zijn cliënt had geen wapen bij, laat staan een bijl. De rechter liet toch het gebruik van de foto toe. De jury achtte Williams schuldig aan roofoverval, waardoor hij een aanzienlijk zwaardere celstraf kreeg.

“Risico op nadelig effect”

De foto aanvoeren tijdens het proces was volgens een hogere rechtbank niet gepast. Toch bleef de veroordeling behouden. Na een juridische strijd van meerdere jaren heeft het hooggerechtshof van New Jersey dinsdag de knoop doorgehakt. Wat de aanklager deed, was ongeoorloofd, luidde het eindoordeel. “Het gebruik van een sensationele en provocerende afbeelding (...) verhoogt het risico op een nadelig effect op de jury”.

De veroordeling is nietig verklaard, waardoor het proces moet overgedaan worden. Indien de veroordeling was behouden, kwam Williams pas in 2026 in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating.

Stephen King

Wijlen Stanley Kubrick verfilmde de thriller van Stephen King. De gevierd auteur was helemaal niet tevreden met het resultaat. Hij vond dat de adaptatie te veel afweek van het boek. King wilde zelfs zijn naam niet op de aftiteling zien. In 1997 produceerde de auteur zelf een miniserie, maar die bereikte niet het grote succes van Kubricks verfilming.

