Bangladesh stuurt opnieuw 1.600 Rohingya-vluchtelingen naar omstreden eiland

Politie geeft nieuwe beelden vrij van explosie Nashville, resten op plek ontplof­fing van 63-jarige verdachte

7:09 De vermoedelijke dader van de aanslag op kerstdag in de Amerikaanse stad Nashville, de 63-jarige Antony Quinn Warner, is zelf om het leven gekomen. Over zijn motief is nog niets bekend. Dat hebben de Amerikaanse autoriteiten zondagavond bekendgemaakt. De politie heeft ondertussen een nieuwe video gepubliceerd waarop te zien is hoe de camper met een grote vuurbol explodeert.