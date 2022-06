Bangladesh sluit luchthaven vanwege zware overstromingen, tienduizenden mensen afgesneden van buitenwereld

Speurhon­den kunnen ook langdurige Co­vid-19-patiënten herkennen

Speurhonden kunnen niet alleen besmette Covid-19-patiënten opsporen, maar slagen er ook in langdurige Covid-19-patiënten te herkennen. Dat meldt het een onderzoeksteam onder leiding van de Universiteit voor Diergeneeskunde in het Duitse Hannover (TiHo) in het vakblad Frontiers in Medicine.

17 juni