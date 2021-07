Bangladesh: Brand in fabrieksgebouw eist al meer dan 50 levens

De fabriek Hashem Food and Beverage, producent van noedels en dranken, is gelegen in Rupganj, een industriestad in de buurt van de hoofdstad Dhaka. De brand ontstond gisteren, maar 24 uur later woedt het vuur nog steeds. De politie zou in totaal zo’n 25 mensen hebben gered vanop het dak van de fabriek. Het is momenteel nog onduidelijk hoeveel arbeiders zich precies in het gebouw bevonden.

Lakse veiligheidsregels

“Zodra het vuur onder controle is, zullen we binnen een zoek- en reddingsoperatie starten. Dan kunnen we pas bevestigen of er nog andere slachtoffers zijn”, aldus Debashish Bardhan, woordvoerder van de lokale brandweer. In het gebied rond de fabriek kwamen gisteren honderden mensen bij elkaar, op zoek naar meer informatie over hun familieleden of vrienden die in het gebouw vastzaten.

Brandincidenten zijn veelvoorkomend in Bangladesh. Zo worden de veiligheidsregels in fabrieken amper of helemaal niet nageleefd. Vorig jaar kwamen in februari 70 mensen om het leven toen een brand uitbrak in een appartementsgebouw in Dhaka.

Volledig scherm Brandweermannen dragen een lichaam uit het fabrieksgebouw, dat door de brand ernstige schade opliep. © EPA

Volledig scherm In totaal zouden al zeker 52 mensen bij de brand zijn omgekomen. Het dodentol kan echter nog oplopen. © AFP

Volledig scherm De brand in de fabriek veroorzaakte een enorme rookpluim. © AFP

