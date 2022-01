Banale oproep leidt tot drama: Amerikaanse agente na smeekbede doodgeschoten met haar eigen wapen

Angstaanja­gend begin van het jaar: dronebeel­den tonen hoe vrachtwa­gen­chauf­feur 100 meter boven steile bergwand bengelt

Geen idee hoe u het nieuwe jaar bent begonnen, maar vast niet zoals deze Chinese vrachtwagenchauffeur. Die was op nieuwjaarsdag op weg naar Changzhi in het noorden van China, maar raakte in een benarde situatie toen zijn gps hem langs een smalle bergpas stuurde. Toen hij zich realiseerde dat zijn vrachtwagen misschien toch te groot was, probeerde de chauffeur nog achteruit te rijden. Slecht idee, want terwijl hij manoeuvreerde slipte een van zijn wielen van de bergwand waarna zijn cabine gevaarlijk over een 100 meter hoge klif bengelde. De chauffeur kwam er met de schrik en een straf verhaal van af. Uiteindelijk duurde het nog drie dagen voor de vrachtwagen uit z'n benarde situatie bevrijd kon worden.

7 januari