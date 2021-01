Balievereniging van New York onderzoekt lidmaatschap van Trump-advocaat Rudy Giuliani

"De voorzitter van de orde van advocaten, Scott M. Karson, is een onderzoek gestart conform de statuten van de vereniging om te bepalen of de heer Giuliani van de ledenlijst van de vereniging moet worden verwijderd", luidt het maandag in een verklaring. "Dit is een historische beslissing voor de NYSBA, en we hebben ze niet lichtvaardig genomen. We kunnen niet werkeloos toekijken en degenen die het weefsel van onze democratie willen verscheuren zomaar laten doen."