Balans van IS-aanslag in Syrië loopt op tot 68 doden

Bij de aanslag van terreurgroep IS vrijdag in Syrië, de dodelijkste in meer dan een jaar, zijn minstens 68 doden gevallen. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de ngo Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

“Er kwamen in totaal 61 burgers en 7 militairen om bij de aanslag”, zegt Rami Abdel Rahmane, die de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ngo leidt. De aanslag gebeurde in de provincie Homs, de woestijnachtige regio in het centrum van het land.

De slachtoffers verzamelden truffels. Die kunnen van februari tot april enkel middenin de woestijn gevonden worden. Ook op 11 februari vond al een aanslag plaats op plukkers van de delicatesse. Toen vielen er zestien doden en werden er een honderdtal personen ontvoerd. De daders waren met de motor.

De propagandakanalen van IS eisten de aanslag nog niet op. De Syrische staatstelevisie wees vrijdag wel al IS met de vinger.

Dodelijkste aanslag

Het zou de dodelijkste aanslag van IS zijn in meer dan een jaar. Toen viel IS een gevangenis aan in een regio die onder controle staat van de Koerdische troepen, in het noordwesten van Syrië. Bij die aanslag vielen 373 doden, onder wie 268 jihadi’s, na dagen van intense gevechten.

De jongste maanden pleegt IS weer meer aanslagen, ondanks het verlies van zijn bolwerken in Syrië en de inspanningen van de internationale coalitie tegen de terreurgroep, onder leiding van de Verenigde Staten. De aanslagen vinden plaats tegen de achtergrond van een burgeroorlog, die het land al teistert sinds 2011, toen prodemocratische protesten hardhandig onderdrukt werden. In de oorlog kwamen een half miljoen personen om het leven. Miljoenen anderen ontvluchtten hun huizen.