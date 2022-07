Balans na gletsjerbreuk in Italië loopt op tot negen doden, nog 3 mensen vermist

Dag voor noodlotti­ge gletsjer­breuk in Italiaanse Dolomieten werd recordtem­pe­ra­tuur gemeten op top van de berg: al zeker 7 doden

Gisteren zijn door een gletsjerbreuk in de Italiaanse Dolomieten zeker zeven mensen om het leven gekomen. Gisteren werden er reeds zes dodelijke slachtoffers geteld, vandaag is een zevende slachtoffer teruggevonden. Nog eens acht personen liggen in het ziekenhuis van wie twee personen ernstig gewond zijn. Zo’n dertien mensen zijn nog vermist. Een dag voor de noodlottige lawine van ijs, sneeuw en rotsen, werd er een recordtemperatuur gemeten op de top van de berg.

4 juli