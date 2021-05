Bakker voortaan op lijst van knelpuntberoepen

Boris Johnson noemt eerste uitslagen verkiezin­gen bemoedi­gend

7 mei De Britse premier Boris Johnson heeft de eerste uitslagen van de regionale verkiezingen bemoedigend genoemd. Zijn conservatieve partij won donderdag in ieder geval bij een tussentijdse verkiezing een extra parlementszetel in het Lagerhuis. Dat was in een kiesdistrict dat altijd een Noord-Engels bolwerk is geweest van het sociaaldemocratische Labour. Hij zei dat hij naar het betrokken kiesdistrict Hartlepool gaat om het te vieren.