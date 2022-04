Baidu start met taxidienst zonder chauffeur in Peking

Zeker acht doden bij gevechten om controle over Mexicaanse cementfa­briek

Bij gevechten die naar alle waarschijnlijkheid alles te maken hadden met het verwerven van de controle over een cementfabriek in Mexico zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Elf anderen raakten gewond bij de gevechten in de centraal gelegen staat Hidalgo.

27 april