Baidu en andere bedrijven lanceren chatbots na goedkeuring China

Nederland­se aardgasre­ser­ves over minder dan 9 jaar uitgeput

De Nederlandse aardgasreserves zijn naar verwachting over minder dan negen jaar uitgeput. “Als we bij het huidige tempo gas blijven oppompen en er worden geen nieuwe aardgasreserves ontdekt, dan is het op”, stelt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “Dat betekent het einde van een tijdperk”, vervolgt hij.