Bagdad kondigt dood topfiguur IS in Irak aan

Een dubbele zelfmoordaanslag op een drukbezochte markt in Bagdad vorige week vrijdag kostte het leven aan 32 mensen. De aanslag, die opgeëist werd door IS, zorgde voor een schokgolf in Irak omdat het om de zwaarste aanslag in bijna drie jaar ging.

Woensdag lieten bronnen uit de veiligheidskringen aan het Franse persagentschap AFP weten dat de anti-IS-coalitie onder leiding van de VS vijf luchtaanvallen had uitgevoerd waarbij minstens tien jihadisten werden gedood. Een hooggeplaatste bron bevestigde dat Aboe Yasser al-Issaoei, die een hoge functie bekleedde in wat resteert van de terreurbeweging Islamistische Staat in Irak, onder de slachtoffers was. Iets wat premier Kazimi nu dus bevestigt. "Ik had het beloofd en ik heb woord gehouden", klinkt het. "Ons antwoord op IS was een daverende klap."