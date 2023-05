“Bachmoet is van ons, bedankt Wagner”, schrijft een Russische vrouw in de VS, en krijgt daar meteen spijt van

Twee Oekraïense mannen konden hun ogen niet geloven toen ze zagen wat hun buurvrouw op haar garagepoort had geplakt. In grote Russische letters stond er: “Bachmoet is van ons, bedankt Wagner”. Daar lieten de mannen het niet zomaar bij en ze confronteerden de vrouw op straat, en legden alles vast op video. Die zorgde online voor veel ophef. Voor de Russische vrouw betekende dat: eieren tegen de voordeur, platgestoken banden en andere vormen van vandalisme.