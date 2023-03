Bachmoet, de burcht die de Russen maar niet kunnen veroveren: oud-kolonel Housen legt uit waarom

Onderzoek naar “wilde feestjes” van eliteagen­ten in kazerne: “Ze verzetten sloten alcohol, liepen naakt door de gang en hielden een triootje”

Het parket is een onderzoek gestart naar twee “ongepaste feestjes” in de kazerne van de Federale politie in Etterbeek. Enkele eliteagenten zouden stomdronken geweest zijn en naakt door de kazerne hebben gelopen. “Het parket is ingelicht en de gepaste interne maatregelen zijn genomen”, aldus de federale politie.