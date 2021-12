Baby’s overleven als bij wonder tornado nadat bad waarin ze zaten werd opgetild en naar buiten geblazen

Oma Clara Lutz had haar twee kleinkinderen in bad gelegd, toen de verwoestende tornado in de Amerikaanse staat Kentucky in aantocht was. Maar het natuurgeweld kende geen genade, en was zo krachtig dat de badkuip uit de vloer werd gerukt en in de lucht geblazen. De kleintjes werden later levend aangetroffen onder de badkuip, die ondersteboven in de tuin was beland.