Baby van doodgeschoten zwangere Amerikaanse vier dagen na geboorte overleden

Moord Zwangere zangeres doodgescho­ten op podium omdat ze weigerde te dansen voor schutter

12 april Een zwangere zangeres is in Pakistan tijdens haar optreden op het podium doodgeschoten. Samina Samoon had geweigerd om te dansen voor de schutter, een logische beslissing die ze met haar leven moest bekopen. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf voor aankomst. Opgelet: het vreselijke moment zelf werd weggeknipt, maar het blijven schokkende beelden.