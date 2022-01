Baby van 11 maanden in gezicht geraakt door verdwaalde kogel in New York: “Toestroom van wapens in onze steden moet stoppen”

In The Bronx, een wijk in New York, heeft een verdwaalde kogel een meisje van 11 maanden oud in het gezicht geraakt. Het meisje zat samen met haar moeder te wachten in een geparkeerde auto, terwijl de vader snel inkopen was gaan doen. Op dat moment opende een onbekende man het vuur op een andere man die hij achtervolgde. De kogel week af en raakte zo het meisje in de auto. Het jonge meisje werd met spoed in kritieke toestand afgevoerd.