Baby van 11 maanden en drie jonge kinderen overleven vliegtuigcrash, maar zijn vermist in Colombiaanse jungle

Maandag en dinsdag vonden ze in de buurt van het dorp Palma Rosa de lichamen van drie volwassenen, zo maakte de civiele bescherming bekend. Vier kinderen van 13 jaar, 9 jaar, 4 jaar en 11 maanden oud overleefden de crash, maar waren niet meer in de buurt van het wrak.

Babyflesje gevonden

Onder andere militairen zoeken met leden van de inheemse bevolking en speurhonden naar de kinderen. Op de plaats van de crash troffen ze fruit waarvan gegeten is, en een babyflesje aan. “Daarom nemen we aan dat er leven is”, aldus German Camargo van de civiele bescherming.

Volgens de chartermaatschappij Avianline, die de vlucht uitvoerde, werd de piloot maandag in het vliegtuig aangetroffen. Het leger verspreidde via Twitter foto’s van het wrak, waarop te zien is hoe het vliegtuig verticaal, met de neus naar beneden, in het woud terecht is gekomen.