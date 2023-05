Baby van 11 maanden en drie jonge kinderen die vliegtuigcrash overleefden levend teruggevonden in Colombiaanse jungle

Franse ex-president Sarkozy opnieuw veroor­deeld voor corruptie: één jaar effectief met enkelband

De Franse ex-president Nicolas Sarkozy is vandaag in Parijs veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar effectief, voor corruptie en beïnvloeding in een afluisteraffaire. Sarkozy werd in 2021 in het dossier veroordeeld tot drie jaar cel, maar hij ging in beroep. Vandaag besliste het hof van beroep om de veroordeling te handhaven. Het hof ontnam Sarkozy ook voor drie jaar zijn burgerrechten, waardoor hij zich niet verkiesbaar kan stellen.