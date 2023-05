Baby van 11 maanden en drie jonge kinderen die vliegtuigcrash in Colombia overleefden dan toch niet gevonden: president trekt bericht in

In Colombia gaat de zoektocht naar de vier kinderen die vermist raakten na de crash van een klein vliegtuig in het Amazonewoud dus verder. De vier zaten samen met de piloot en twee andere passagiers - die alle drie omkwamen - in het toestel. Dat crashte op 1 mei, maar pas veertien dagen later slaagden hulpverleners erin de plaats van de crash te bereiken. De kinderen van 13, 9, 4 jaar en 11 maanden oud en behoren tot hetzelfde gezin. Eerder vandaag was er al verwarring ontstaan over het lot van de kinderen, aangezien het Colombiaanse leger volgens lokale media ontkende dat al contact werd gelegd met de kinderen.