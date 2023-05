Baby van 11 maanden en drie andere kinderen overleven vliegtuigcrash in Colombiaanse jungle maar zijn al twee weken vermist

Politie­agent redt leven van peuter (3) onderweg naar het werk

Een politieagent heeft zaterdag een driejarig kind gered door het uitvoeren van reanimatie in een stadje in Zuid-Korea. De politieagent, Lee Do-Kyeong, was onderweg naar zijn werk toen hij een vrouw hoorde huilen voor een winkel. De vrouw had haar zoontje in haar armen terwijl de vader het kind probeerde te reanimeren.