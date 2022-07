Baby overleden in snikhete auto: “Vader vergat zoontje naar de crèche te brengen”

In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een jongetje van 14 maanden overleden in de auto van zijn vader. De auto stond geparkeerd bij de fabriek waar de man werkt en was snikheet geworden. Volgens lokale media was de vader vergeten zijn zoontje naar de crèche te brengen.

Franse media en het parket van Pau maken melding van het drama. De politie werd gisteren rond 17 uur gewaarschuwd dat er een kind levenloos in een voertuig was gevonden. De moeder was iets daarvoor bij de crèche in Assat geweest om haar zoontje op te halen, maar trof hem daar niet aan. Zij belde meteen haar man, die de baby daarna in zijn auto aantrof. Hij was 's ochtends vergeten zijn zoontje naar de crèche te brengen. Toegesnelde hulpdiensten probeerden het jongetje nog te reanimeren, maar tevergeefs.

De auto stond geparkeerd in het naast Assat gelegen Bordes, waar de man werkt bij de Safran-fabriek voor helikoptermotoren. Beide plaatsen liggen nabij Pau, iets boven de Pyreneeën.

Shock

De ouders van het jongetje zijn in shock vervoerd naar het ziekenhuis van Pau. Ze konden nog niet worden gehoord door de politie en krijgen psychische hulp. De crèche in Assat sloot voor vandaag en morgen de deuren. "Al het personeel van de crèche is er kapot van”, zei Jean-Christophe Rhaut, de burgemeester van de plaats, tegen BFM TV. “Het is een kleine jongen, die ze erg op prijs stelden.’’ Ook voor het personeel van de kinderopvang is hulp beschikbaar. 45 van de zestig kinderen op de crèche zijn van Safran-werknemers.

Het parket van Pau heeft een onderzoek geopend naar ‘doodslag’. Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek stierf de jongen door verstikking en uitdroging, zo melden verschillende lokale media. In het zuiden van Frankrijk is het al weken droog en warm, met temperaturen die veelal ruim boven de dertig graden liggen. Morgen wordt autopsie uitgevoerd om de exacte doodsoorzaak vast te stellen.

Saint-Nazaire

Een maand geleden, op 20 juni, voltrok zich in Frankrijk een soortgelijk drama in Saint-Nazaire, nabij Nantes. Daar was een vader, een werknemer van het plaatselijke ziekenhuis, ook vergeten zijn kind bij de crèche af te zetten. En ook daar was het de moeder die vervolgens alarm sloeg, nadat het kind niet op de kinderopvang bleek te zijn. De baby was overleden in de warme auto.