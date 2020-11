Baby gewond nadat vuurwerk ontploft in kinderwagen in Breda

Ook China maakt zich zorgen over “uitbraak” na 14 nieuwe besmettin­gen in Xinjiang

30 oktober Zelfde virus, verschillende aanpak. In China liggen ze al wakker van veertien (!) nieuwe besmettingen per dag. Ter vergelijking: wij hadden vorige week dinsdag een (voorlopig) record van 19.123 vastgestelde nieuwe infecties, of 1.365 keer minder dan in de Chinese provincie Xinjiang.