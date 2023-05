Baby geboren in lange file op Nederlandse snelweg net over grens met België

De woordvoerster kon niet zeggen of de vrouw bevallen is van een jongen of een meisje. De file ontstond nadat bij Maasbracht zeven auto’s op elkaar waren gebotst. Het ongeval gebeurde rond 12.45 uur op de rijbaan in noordelijke richting. Niemand raakte gewond. Rond 14.00 uur was de weg weer vrij.



Volgens Rijkswaterstaat stond de vrouw in een hele lange file die achter het ongeluk was ontstaan. Een ambulance was al in de buurt en daarmee is ze naar het ziekenhuis gebracht.