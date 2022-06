Baboesjka Z, de Oekraïense oma die het vreemde gezicht werd van de Russische propaganda

“Ze moeten mij niet verheerlijken. Ik ben maar een boerin. Ik begrijp niet waarom ik een beroemdheid ben geworden.” Aan het woord is ‘baboesjka Z’, door het Kremlin ingehaald als het opvallende gezicht van de Russische propaganda. Vreemd, want de vrouw is Oekraïense. Ze heet Anna Ivanovna, ontdekte de BBC, die haar vond in Velyka Danylivka, een dorp bij Charkiv.

Lees alles over de Russische invasie in dit dossier.

Het was niet eens duidelijk of de vrouw wel écht bestond, maar de 69-jarige Anna Ivanovna blijkt dus in Velyka Danylivka, in het noordoosten van Oekraïne, te wonen. Ze leeft er samen met haar man, tussen hun honden, katten en konijnen. Ze herkent zich nauwelijks in het standbeeld van haar, waarvan de BBC haar foto’s laat zien. “Zie ik er zo oud uit?” Ze wil bij de Britse omroep alvast een misverstand de wereld uit helpen: ze steunt de Russische oorlog in Oekraïne niet.

Dat belet de propaganda van het Kremlin niet om een ontmoeting van Anna Ivanovna enkele weken geleden met Oekraïense soldaten gretig te recupereren. In Moskou is ze bekend als ‘baboesjka Z’ of ‘oma Z’, waarbij de Z verwijst naar het symbool op de tanks van de Russische troepen in Oekraïne. De beelden van de confrontatie van de boerin met twee Oekraïense soldaten gingen in april viraal. Anna stapt daarin op de militairen af, zwaaiend met een rode Russische vlag met sikkel en hamer. De soldaten vertellen haar dat ze haar eten komen brengen. Ze pakken haar vlag af, gooien ze op de grond en stampen er met hun voeten op. Anna Ivanovna voelt zich beledigd en geeft het eten terug aan de soldaten. “Mijn ouders zijn voor die vlag gestorven in de Tweede Wereldoorlog”, zegt ze verontwaardigd.

Het Kremlin begreep meteen dat ze goud in handen hadden. Het is uitzonderlijk dat een Oekraïense burger het uiteenvallen van de Sovjet-Unie betreurt en de Russische troepen als de bevrijders beschouwt, net zoals Poetin dat de wereld wil doen geloven. Zelfs in de Oekraïense gebieden waar veel Russisch-sprekenden wonen, is er nauwelijks begrip voor de Russische invasie.

Volledig scherm Het standbeeld van Anna Ivanovna in Marioepol. © ANP / EPA

Al snel dook ‘baboesjka Z’ overal in Rusland op. Ze werd geportretteerd als een stereotiepe boerin uit de Sovjetperiode, met een orthodoxe hoofddoek, de typische laarzen en de traditionele rok. De beeltenis van Anna Ivanovna prijkt sinds mei van Moskou tot Siberië op muurschilderingen, billboards, ansichtkaarten en stickers. Er zijn al liederen en gedichten aan haar opgedragen. De propaganda bereikte ook Oekraïne zelf. In de door de Russen weggebombardeerde Oekraïense stad Marioepol werd een standbeeld van Anna onthuld.

Maar is Anna Ivanovna wel zo pro-Russisch als het Kremlin laat uitschijnen? Zij beweert zelf aan de BBC van niet. Ze zegt dat ze “onmogelijk kan steunen dat haar volk sterft” en dat ze verkeerd is begrepen met haar vlag. Ze dacht dat de Oekraïense soldaten Russen waren. “Ik was gewoon blij dat de Russen kwamen zonder met ons te willen vechten. Ik was blij dat we weer zouden verenigd worden.” Voor Anna was de rode vlag niet die van Rusland, “niet van bloedvergieten”, maar was ze “het vaandel van liefde en geluk in elk gezin, in elke stad, in elke republiek”.

Volledig scherm © ANP / EPA

“Als ik met Vladimir Poetin kon spreken, zou ik hem zeggen dat hij een fout heeft gemaakt”, beweert ze. “Wat hebben wij, Oekraïense werklieden, gedaan om dit te verdienen? Wij zijn het die het meeste lijden.” Tegelijkertijd wil ze Poetin niet openlijk bekritiseren. “Poetin is een president. Een tsaar, een koning, een keizer”, volgens de oma, die dus nog het Sovjettijdperk meegemaakt heeft.

Baboesjka Z is dan wel een ster in Rusland, haar dorp en zelfs haar eigen woning in Oekraïne zijn niet gespaard door de Russische bombardementen. “Nu zie ik het”, zegt de oma aan de BBC. “Ze geven niet om de mensen hier in Oekraïne, ze geven alleen om het veroveren van ons land.”

De dorpelingen hebben zich na het incident met de vlag tegen Anna gekeerd, omdat ze haar “beschouwen als een verrader”. Met de afscheidnemende BBC-ploeg wil Anna haar geliefde rode vlag daarom meegeven, om ervan af te zijn. “Ik wil geen problemen. Ik wil niet dat mensen ze ooit tegen me gebruiken.”

Volledig scherm © ANP / EPA