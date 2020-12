Baasje kan hond redden uit dikke laag zeeschuim door stormweer aan Australische oostkust

De Australische oostkust krijgt het hard te verduren door het noodweer. Het bekende strand van Byron Bay, erg populair bij toeristen, is bijna geheel verwoest. Het is in die buurt ook - 165 km ten zuiden van Brisbane - dat de toen 18-jarige Belgische rugzaktoerist Théo Hayez het laatst is gezien voor hij eind mei 2019 verdween. Hij is nog altijd vermist.