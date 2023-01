Baas Oekraïense inlichtingendienst voorspelde Russische inval tot op het uur. Dit is wat hij denkt dat er dit jaar zal gebeuren

De chef van de Oekraïense militaire inlichtingendienst heeft aan de krant ‘The Washington Post’ verteld hoe hij de oorlog in Oekraïne dit jaar ziet evolueren. Generaal-majoor Kyrylo Budanov (37) is niet de minste. Hoewel bijna niemand hem wilde geloven, slaagde hij erin om de invasie van Rusland tot op het uur juist te voorspellen.

23 februari 2022. Het is avond en Kyrylo Budanov trekt zich met zijn vrouw terug in zijn kantoor, enkele uren voor het tijdstip dat hij al maanden aanwijst als het moment dat de Russen Oekraïne zullen binnenvallen en zullen proberen om de hoofdstad Kiev te veroveren. De spanning is te snijden.

“We hadden gezegd dat het om 4 uur in de ochtend zou gebeuren", vertelt hij aan ‘The Washington Post’. “Het klinkt raar, maar ik was bijna bang dat het níét zou gebeuren. Onze toekomst hing ervan af.”

Erkenning

Hij bleek er exact op te zitten. Bijna een jaar later is hij een gerespecteerd adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en krijgt hij in politieke kringen de erkenning dat hij samen met de Amerikaanse en de Britse inlichtingendiensten de enige was die correct voorspelde wat Rusland van plan was.

KIJK. De oud-speechschrijver van de Russische president Poetin zegt tijdens een interview met CNN dat “een militaire staatsgreep mogelijk wordt in Rusland naarmate de oorlog in Oekraïne blijft duren”.

Hoe hij de oorlog verder ziet gaan? Volgens Budanov zal Rusland nu focussen op het veroveren van meer terrein in de oostelijke regio’s Donetsk en Loehansk. Een nieuw offensief via het noorden (Wit-Rusland) noemt hij “onwaarschijnlijk” en “alleen een poging om de troepen in Kiev af te leiden en te verdelen”.

Zelf wil hij dat Oekraïne er alles aan doet om tegen de zomer de Krim te heroveren. Die werd in 2014 al door Rusland geannexeerd, maar behoort officieel tot het Oekraïense grondgebied. Dat de Russische president Vladimir Poetin dat zou kunnen aangrijpen om kernwapens in te zetten, gelooft hij niet.

Tactiek

“Dat is een tactiek die bedoeld is om af te schrikken", vertelt hij. “Rusland is een land waar je veel van mag verwachten, maar geen regelrechte idioterie. Een nucleaire aanval zal niet alleen resulteren in een militaire nederlaag voor Rusland, maar ook in de ineenstorting van het land. En dat weten ze daar heel goed.”