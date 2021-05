Baas maffiaclan ‘Ndrangheta’ twee jaar na ontsnapping opgepakt in Brazilië

De Italiaan, die wordt beschouwd als het hoofd van de ‘Ndrangheta-groep', werd samen met een andere Italiaanse maffioso gevangengenomen in de stad Joao Pessoa. Hun arrestatie is het resultaat van een gezamenlijk onderzoek met Italië, zei de federale politie van Brazilië in een verklaring.

Cocaïnekoning van Milaan

Morabito staat onder meer bekend als de ‘Cocaïnekoning van Milaan' en was sinds 1994 op de vlucht. De Uruguayaanse autoriteiten arresteerden hem in 2017. Hij wist twee jaar later samen met drie andere gedetineerden te vluchten via een gat in het dak van de gevangenis in hoofdstad Montevideo.