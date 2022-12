Baas laat personeel hele maand december gratis boodschappen doen: “Het maximumbedrag? Dat is er niet”

Moskou razend op Parijs vanwege tribunaal­plan voor Russische oorlogsmis­da­den

Het is in Moskou niet goed gevallen dat de Franse regering het idee steunt om een nieuw internationaal tribunaal op te zetten voor Russische misdaden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken is “woedend” over de Franse verklaring.

2 december