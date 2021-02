Baanbrekende uitspraak: voor het eerst in Europa Syriër veroordeeld voor misdaden van Assad-regime

A. was ‘bijvangst’ in een onderzoek naar een andere Syriër, die ook Duitsland verbleef en is opgepakt.

Martelingen

Anwar R. vluchtte zelf in 2014 naar Duitsland en kreeg een verblijfsvergunning. Hij werd in 2016 in een Berlijns asielzoekerscentrum echter herkend door een eveneens gevluchte Syrische mensenrechtenadvocaat. Die zag R. en herkende hem als een van de mannen die hadden staan toekijken toen hij in de gevangenis gemarteld werd. In 2019 pakte de Duitse politie R. op. Speurders hebben inmiddels 40 getuigen gehoord die in de gevangenis zijn gemarteld. Ook Eyad al G. getuigde over de rol van R. en kreeg daarvoor strafvermindering. De uitspraak in de zaak van R. volgt later dit jaar.