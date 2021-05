Aziatische Amerikanen verenigen zich tegen racisme

De stichting wordt vandaag officieel gelanceerd, met bijdragen van de oud-presidenten Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama. Het initiatief komt zes weken na schietincidenten waarbij zes vrouwen van Aziatische afkomst die als masseur werkten bij de stad Atlanta werden gedood. Ook in andere delen van de VS worden geregeld Aziatische Amerikanen aangevallen, mogelijk omdat zij medeverantwoordelijk worden gehouden voor de coronapandemie.

De stichting moet de 23 miljoen Aziatische Amerikanen en mensen van eilanden in de Stille Oceaan in de VS samenbrengen en strijdt voor hun “streven naar welvaart”, aldus stichtingsvoorzitter Sonal Shah. Hij ziet een “exponentiële groei” van haat en geweld tegen deze groep.